Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò, in provincia di Lecco, ha commentato la presenza della segretaria del Pd evocando la strage di Modena: "Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore", ha scritto l'esponente leghista sui social. Immediata la reazione della Lega che ha sospeso Piazza dai suoi incarichi

"Esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un'esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con queste parole ha preso le distanze dall’episodio avvenuto questa mattina nella città lombarda. La polemica nasce dalle parole scritte sui social dalla segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò, Debora Piazza. "Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore", ha scritto l’esponente leghista commentando la presenza ieri in piazza Cermenati della segretaria Pd Elly Schlein.

“Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico", ha affermato Meloni aggiungendo che la Lega “ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni". Il partito di Matteo Salvini, con una nota del segretario provinciale del Carroccio a Lecco, Daniele Butti, è infatti intervenuto subito dopo lo scoppio della polemica prendendo “fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come un augurio di violenza, odio o danno".

Lecco al voto domenica

Le parole della consigliera leghista e la conseguente polemica sono arrivate alla fine della campagna elettorale a Lecco, che domenica è chiamata a rinnovare l'amministrazione comunale. Per il Pd, che ha espresso "sdegno" e "ferma condanna", si tratta di un "chiaro riferimento alla strage compiuta a Modena qualche giorno fa", quando Salim El Koudri, accusato di strage e lesioni personali gravissime, si è buttato sulla folla con l’auto in corsa ferendo sette persone. "Non siamo davanti a una battuta o a una provocazione: siamo davanti a una frase che evoca un gesto violento contro militanti, cittadini e avversari politici impegnati in una normale iniziativa democratica", scrive il Pd in una nota, osservando che Debora Piazza non è una semplice simpatizzante: è consigliera comunale, dirigente della Lega e parte attiva della campagna elettorale del centrodestra a Lecco a sostegno di Filippo Boscagli.