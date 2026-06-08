Risultati elezioni comunali Sestu, urne chiuse e spoglio in corso

Urne chiuse e spoglio in corso a Sestu, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, si è votato al primo turno delle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio del comune della città metropolitana di Cagliari ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA ).

I candidati

Dopo 10 anni di guida della sindaca Paola Secci, hanno corso in quattro per la poltrona di primo cittadino di Sestu. Il centrodestra ha schierato Michele Cossa, già sindaco della città dal 1990 al 1992 e dal 1995 al 1999 e sostenuto da cinque liste: Sardegna al Centro 20Venti, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Sestu Insieme e Riformatori Sardi. L’avversaria del Campo Largo è Michela Mura, sostenuta da Pd, M5S, RiprendiAMOci Sestu e Avs - Alleanza Verdi e Sinistra e per oltre 10 anni capogruppo del Pd in consiglio a Sestu. Candidati anche l’imprenditore Antonio Manca, con la lista Sestu terra Mia, e l’ex vicesindaco di Sadali, Ercole Jonny Loi, sostenuto dalla lista Sestu Avanti.