Chi è Antonella Bundu, la candidata di Toscana Rossa alle regionali

Nata da mamma fiorentina e papà del Sierra Leone, Bundu ha iniziato la sua carriera politica solo da pochi anni, nel 2019. Prima era impiegata in uno studio di architettura ma era già nota come attivista per i diritti civili. Al centro della sua campagna elettorale pace, ambiente, sanità e lavoro

Antonella Bundu, 55 anni, fiorentina, si è candidata con Toscana Rossa alle elezioni regionali 2025 (I RISULTATI IN DIRETTA) contro i candidati di centrodestra Alessandro Tomasi e di centrosinistra Eugenio Giani che, superando il 50% dei voti è stato riconfermato presidente della Regione. Bundu è stata il nome scelto per rappresentare Rifondazione comunista, Potere al popolo e Possibile con l’obiettivo di riportare in Consiglio regionale la sinistra radicale, rimasta esclusa dopo le elezioni del 2020. Dopo aver raccolto le 10mila firme necessarie per la presentazione della lista alle elezioni regionali, la candidata di Toscana Rossa ha superato il 5%, un risultato che lei stessa ritiene soddisfacente “perché quando siamo partiti ci davano allo 0,5%”, ha detto aggiungendo di "aver raddoppiato la percentuale" rispetto a cinque anni fa: "Siamo riusciti a far vedere di essere radicati nel territorio, abbiamo lavorato tantissimo, è un risultato buono ma ancora non sufficiente".

La carriera politica La prima esperienza politica di Antonella Bundu è recente: risale al 2019, quando si è candidata come sindaco a Firenze in una coalizione che comprendeva Sinistra italiana, Potere al popolo e Firenze città aperta. Eletta come consigliera a Palazzo Vecchio, è stata capogruppo per cinque anni. Prima di iniziare la carriera politica, Bundu è stata impiegata in uno studio di architettura. È conosciuta anche per il suo attivismo per i diritti civili, impegno iniziato degli anni '80 con Oxfam, quando viveva a Liverpool.