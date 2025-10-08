Elezioni regionali Toscana, chi sono i tre candidati alla presidenza

Alessandro Tomasi è nato a Pistoia il 18 settembre del 1979. È sposato e padre di due figli. Si è laureato in Scienze Politiche alla facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze. Sul sito del Comune di Pistoia si legge che “ha sempre vissuto del proprio lavoro di artigiano, ma fin da ragazzo ha dedicato tempo e forze all'impegno civile e politico per la città: prima come rappresentante di istituto all’Iti Fedi (Istituto tecnico industriale) e come membro della Consulta provinciale degli studenti, poi come presidente provinciale del Movimento giovanile di Alleanza nazionale e coordinatore regionale”. È stato eletto in Consiglio comunale a Pistoia nel 2007 con Alleanza nazionale, poi è passato al Popolo della Libertà e nel 2013 a Fratelli d’Italia e nel 2014 ha creato il gruppo consiliare Pistoia Domani. Nel corso degli anni si è occupato di vari settori, dall’urbanistica alla cultura, dall’ambiente al bilancio. Nel 2017 si è candidato alla carica di sindaco di Pistoia, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega Nord, Forza Italia e dalla lista civica Pistoia Concreta: è stato eletto al primo turno, diventando il primo sindaco di Pistoia schierato col centrodestra dai tempi del dopoguerra. Nel 2022 si è ricandidato - appoggiato dalle liste Ale Tomasi Sindaco, Fratelli d'Italia, Centristi Forza Italia, Lega e Amo Pistoia - ed è stato riconfermato primo cittadino sempre al primo turno. Nel 2024 Giorgia Meloni l’ha nominato coordinatore toscano di FdI. Nel 2025 corre per la carica di governatore. È tifoso della Pistoiese e appassionato di musica, fumetti, letteratura americana