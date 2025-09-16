Toscana, insulti razzisti a Bundu: lei risponde con una banana

A denunciare l'accaduto è stata la stessa candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa. "Buttatela in mare”, “torna in Africa”, “fuori le scimmie dall'Italia” sono alcuni degli insulti razzisti che Bundu ha ricevuto sui social. La candidata toscana ha risposto con una foto su Facebook che la ritrae sorridente con una banana in mano. "In foto un'italiana che gentilmente offre una banana a quelli che hanno imparato a tirargliela", ha scritto

Antonella Bundu è stata vittima di insulti razzisti. A denunciarlo è stata la stessa candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa che, in un post sui propri profili social, ha riferito di essere stata attaccata da alcuni utenti nella sezione commenti di un tweet su X di Francesca Totolo, “attivista dell'estrema destra e collaboratrice del giornale neofascista Il Primato Nazionale”, ha detto Bundu. "Buttatela in mare”, “torna in Africa”, “fuori le scimmie dall'Italia” sono alcuni degli insulti razzisti che la candidata toscana ha ricevuto sui social, definita “sierraleonese con cittadinanza italiana”. “Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. No. Lo fa per sottolineare che io non sono italiana come lei. Che la mia italianità è un'aggiunta, una concessione, non un diritto", ha precisato Bundu.