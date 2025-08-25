Regionali Toscana, Alessandro Tomasi candidato per il centrodestra

Lo annuncia con un comunicato la coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, al termine della riunione dei vertici regionali delle forze politiche di centrodestra: "un incontro decisivo che ha ufficializzato il percorso per le prossime elezioni regionali"
Alessandro Tomasi è il candidato Presidente della Regione Toscana per il centrodestra: lo afferma una nota dopo la riunione odierna dei vertici regionali dei partiti della coalizione per le Regionali. "La coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana - si legge - Alla riunione, che ha sancito la sintesi di un lavoro proficuo avviato da tempo, hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di FdI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l'eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci col suo vice Luca Briziarelli".
"Centrodestra con alternativa forte e credibile"
Il centrodestra, si legge ancora nella nota, "si presenta come un'alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati. Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare" e "di fronte al caos di un centrosinistra diviso e aggrappato a fragili accordi di potere con il M5s, il centrodestra risponde con compattezza, coesione e una visione chiara per il futuro". Ora manca solo la 'bollinatura' dei leader nazionali.
"L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia"
"Con questa scelta prosegue un percorso di dialogo con tutta la società toscana iniziato già dai consiglieri regionali di centrodestra in questi anni e portato avanti anche dallo stesso Alessandro Tomasi in questi mesi, un percorso che prosegue con ancora più forza e unità. L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento". Così, ancora in una nota, i partiti del centrodestra in Toscana riuniti in coalizione a sostegno della candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione.
"Tomasi proposta va oltre nostro perimetro"
"Con questa scelta si apre un percorso di dialogo con tutta la società toscana - scrive ancora il centrodestra della Toscana (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) - L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento". "I cittadini toscani, stanchi di decenni di immobilismo e di occasioni perdute - conclude -, possono finalmente guardare con speranza e fiducia all'alternativa rappresentata da Alessandro Tomasi e da un centrodestra unito e pronto a governare". La coalizione "ringrazia i candidati alla Presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato governatore come base condivisa di lavoro".
