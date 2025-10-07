Elezioni regionali in Toscana, come e quando si vota

Vengono stabilite differenti soglie per l’attribuzione del premio di maggioranza. Nel caso in cui il candidato presidente ottenga un consenso tra il 45 e il 50%, la sua lista o l’alleanza che lo sostiene riceve 24 seggi, equivalenti al 60% del totale. Qualora invece il risultato sia inferiore e si collochi fra il 40 e il 45%, i posti garantiti sono 23, pari al 57,5%. È inoltre previsto un correttivo a favore delle opposizioni, alle quali spetta comunque almeno il 35% dei seggi in Consiglio regionale. Per quanto riguarda le soglie di accesso, ne sono fissate tre: il 10% per le coalizioni, il 3% per le singole liste inserite in una coalizione e il 5% per le liste che corrono autonomamente