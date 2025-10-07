Elezioni regionali in Toscana, come e quando si vota

Introduzione
Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota in Toscana per eleggere il candidato presidente. Corrono per la carica di governatore l’uscente Eugenio Giani, appoggiato dalla coalizione di centrosinistra; il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, sostenuto dal centrodestra; Antonella Bundu per la lista Toscana Rossa
Quello che devi sapere
Quando si vota
In Toscana si vota domenica 12, dalle 7 alle 23, e lunedì 13 ottobre 2025, dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025
Chi può votare
Possono votare le cittadine e i cittadini italiani residenti in Regione Toscana. Anche gli elettori e le elettrici residenti all’estero possono votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali (elettori e elettrici A.I.R.E.). In caso di smarrimento della tessera elettorale è possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza per chiederne un duplicato o un attestato sostitutivo
Come si vota
Nell’apposita scheda arancione, dove sono presenti i simboli delle liste e i nomi dei candidati presidenti, le elettrici e gli elettori possono:
- votare un candidato presidente ed una lista ad esso collegata;
- votare solo per uno dei candidati presidente;
- votare solo una lista: in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato;
- esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e per una lista ad esso non collegata
E per i candidati consiglieri?
Il Consiglio regionale viene eletto con la stessa scheda, dove il simbolo di ciascuna lista è affiancato dall’elenco dei candidati. Le elettrici e gli elettori possono esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sulla casella a fianco dei nomi indicati sulla scheda. Nel caso in cui l’elettrice o l’elettore esprima due voti di preferenza, i voti devono essere espressi per candidati di genere diverso, una donna e un uomo o viceversa, pena l’annullamento della seconda preferenza in ordine di lista. Saranno eletti le candidate e i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. I partiti possono scegliere di presentare sulla scheda il nome dei candidati consiglieri oppure presentare un listino bloccato regionale di tre nomi, che non compare sulla scheda elettorale. La scelta di predisporre una lista è facoltativa, ma i candidati al suo interno sono i primi a essere eletti, sulla base dei seggi spettanti a ciascuna lista
L’elezione
Viene eletto il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40% dei voti; solo se nessuno dei candidati presidenti ha superato il 40% dei voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati
Le circoscrizioni
Si assegnano 40 seggi, ripartiti in tredici circoscrizioni. Otto corrispondono alle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. La provincia di Firenze è invece divisa in 4 circoscrizioni
Come funziona la legge elettorale
Vengono stabilite differenti soglie per l’attribuzione del premio di maggioranza. Nel caso in cui il candidato presidente ottenga un consenso tra il 45 e il 50%, la sua lista o l’alleanza che lo sostiene riceve 24 seggi, equivalenti al 60% del totale. Qualora invece il risultato sia inferiore e si collochi fra il 40 e il 45%, i posti garantiti sono 23, pari al 57,5%. È inoltre previsto un correttivo a favore delle opposizioni, alle quali spetta comunque almeno il 35% dei seggi in Consiglio regionale. Per quanto riguarda le soglie di accesso, ne sono fissate tre: il 10% per le coalizioni, il 3% per le singole liste inserite in una coalizione e il 5% per le liste che corrono autonomamente
Chi sono i candidati alla presidenza
Sono tre i candidati alla presidenza della Regione Toscana: il governatore uscente Eugenio Giani, già eletto nel 2020; il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi; Antonella Bundu.
Nella coalizione di Eugenio Giani ci sono il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, la lista Casa Riformista (con all’interno Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano, +Europa e nomi civici) e il Movimento 5 Stelle.
Appoggiano Tomasi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica È ora! Tomasi Presidente.
Ad appoggiare Antonella Bundu c’è invece la lista Toscana Rossa
