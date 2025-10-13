Elezioni Toscana, affluenza al 47%. In netto calo rispetto al 2020

Affluenza in netto calo alle elezioni regionali in Toscana (LO SPOGLIO IN DIRETTA), rispetto alla tornata precedente. Secondo i dati definitivi, risulta aver votato il 47,7% degli aventi diritto. Nel 2020, l'affluenza definitiva arrivò al 62,60%. Firenze è la circoscrizione con l'affluenza più alta, al 52,63%, ma in forte calo rispetto al 66,62% di 5 anni fa. A Lucca si registra la percentuale di votanti più bassa: si è recato alle urne il 40,42% degli aventi diritto, contro il 56,65% del 2020.

La sfida per la poltrona di governatore In Toscana è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Secondo gli instant poll YouTrend per Sky TG24, Giani è avanti e il Pd è il primo partito (segue FdI).