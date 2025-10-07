Giani vs Tomasi: quali sono i temi che decideranno il voto in Toscana

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre la Regione andrà al voto dopo il successo del centrodestra nelle Marche e in Calabria. Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra, e Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, si sono confrontati a Sky TG24 sui temi più importanti per i cittadini: salute, sicurezza e lavoro in testa. Ecco i loro programmi