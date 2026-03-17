L'annuncio di una riforma della giustizia sui temi sopracitati risale al 2022 quando la coalizione di centrodestra, formata all'epoca da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, inserisce nel suo programma elettorale la separazione delle carriere tra i magistrati. "Riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario: separazione delle carriere e riforma del Csm", si legge nel punto tre del documento "Per l'Italia - Accordo quadro di programma per un governo di centrodestra". Dopo la vittoria nel voto del 25 settembre 2022 e la nascita, un mese più tardi, del Governo Meloni il dicastero della Giustizia viene affidato a Carlo Nordio, ex magistrato ora deputato in quota Fdi.

Per approfondire: Referendum riforma Giustizia, il confronto tv di Nordio e Grosso su Sky TG24. VIDEO