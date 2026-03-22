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Referendum Giustizia, leader politici e rappresentanti delle istituzioni ai seggi. FOTO

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Sono molti i volti noti della politica che sono stati fotografati ai seggi elettorali nel primo giorno di chiamata alle urne, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai capi di partito e dai governatori ai sindaci delle città italiane

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