Referendum Giustizia, leader politici e rappresentanti delle istituzioni ai seggi. FOTO
Sono molti i volti noti della politica che sono stati fotografati ai seggi elettorali nel primo giorno di chiamata alle urne, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai capi di partito e dai governatori ai sindaci delle città italiane
- Sono molti i rappresentanti delle istituzioni e della politica che hanno votato già nelle prime ore disponibili per il referendum costituzionale sulla Giustizia, con i seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato nel seggio 535 dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi in via Rutelli, a Palermo. Quando è arrivato in sede, dalla folla hanno gridato: "Presidente è il nostro orgoglio".
- La segretaria dem Elly Schlein si è presentata in mattianata a un seggio nel quartiere romano di Testaccio.
- Seggio romano anche per il leader del MoVimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte.
- Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha votato a Verona, prima di dirigersi verso Pontida, dove si sono celebrati i funerali di Umberto Bossi, insieme a molti esponenti della destra italiana.
- Nicola Fratoianni di Avs ha votato a Foligno.
- Seggio elettorale nella Capitale per il segretario di +Europa, Riccardo Magi.
- Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, nel seggio del Cortile della Maddalena, ad Alba.
- Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha votato attorno alle 8.30 nel seggio 8 allestito presso la scuola primaria A. Locatelli, a Borgoricco (Padova).
- La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a Nuoro.
- Ha già espresso il suo voto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
- Sempre a Bologna, anche Romano Prodi è stato fotografato ai seggi.