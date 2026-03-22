Alle 12 al monastero San Giacomo il rito funebre per il fondatore della Lega, scomparso il 19 marzo all'età di 84 anni. La cerimonia è a poca distanza dal "pratone" dove iniziò la parabola politica di quello che sarebbe diventato uno dei partiti più grandi d'Italia ascolta articolo

C’è grande attesa a Pontida per i funerali di Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo all'età di 84 anni. Sono attesi la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Il rito funebre per il Senatùr, alle 12 al monastero San Giacomo, non prevede il cerimoniale e non ci saranno discorsi politici. Toccherà al Và pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi intonato da un coro di Alpini, chiudere le celebrazioni.

I funerali di Umberto Bossi organizzati dal ministro Giorgetti Al monastero San Giacomo i posti sono 400, di cui pochi riservati per la famiglia e le alte cariche istituzionali. La cerimonia funebre è quindi aperta, tra imponenti misure di sicurezza. Chi non riuscirà a sedersi potrà salutare Bossi da piazza del Giuramento, dove sono è stato allestito un maxi schermo. A organizzare i funerali è stato il ministro Giorgetti, seguendo le indicazioni della famiglia e con l'aiuto di alcuni militanti. È anche stato uno dei pochi a poter entrare nella villa di Gemonio, nel Varesotto, dove Bossi risiedeva, per portare il suo cordoglio ai parenti. Leggi anche Bossi, tra "Padania" e "Roma ladrona", il linguaggio del Senatùr