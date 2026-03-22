Umberto Bossi, oggi i funerali. Pontida saluta il Senatùr, presente anche Giorgia MeloniCronaca
Alle 12 al monastero San Giacomo il rito funebre per il fondatore della Lega, scomparso il 19 marzo all'età di 84 anni. La cerimonia è a poca distanza dal "pratone" dove iniziò la parabola politica di quello che sarebbe diventato uno dei partiti più grandi d'Italia
C’è grande attesa a Pontida per i funerali di Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo all'età di 84 anni. Sono attesi la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Il rito funebre per il Senatùr, alle 12 al monastero San Giacomo, non prevede il cerimoniale e non ci saranno discorsi politici. Toccherà al Và pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi intonato da un coro di Alpini, chiudere le celebrazioni.
I funerali di Umberto Bossi organizzati dal ministro Giorgetti
Al monastero San Giacomo i posti sono 400, di cui pochi riservati per la famiglia e le alte cariche istituzionali. La cerimonia funebre è quindi aperta, tra imponenti misure di sicurezza. Chi non riuscirà a sedersi potrà salutare Bossi da piazza del Giuramento, dove sono è stato allestito un maxi schermo. A organizzare i funerali è stato il ministro Giorgetti, seguendo le indicazioni della famiglia e con l'aiuto di alcuni militanti. È anche stato uno dei pochi a poter entrare nella villa di Gemonio, nel Varesotto, dove Bossi risiedeva, per portare il suo cordoglio ai parenti.
Leggi anche
Bossi, tra "Padania" e "Roma ladrona", il linguaggio del Senatùr
L'ultimo viaggio di Bossi a Pontida
Per il suo ultimo viaggio il Senatùr torna quindi un'ultima volta a Pontida, luogo simbolo della Lega, dove tutto ha avuto inizio. Dal 1990 ogni anno il partito si ritrova sul "pratone" per il suo raduno più identitario. Sono ormai passati gli anni in cui si sentiva a gran voce scandire la parola "secessione" dai militanti e nelle ultime edizioni anche la kermesse ha subito la svolta nazionalista e sovranista che ha impresso il nuovo leader Matteo Salvini. Ma Pontida rimane comunque uno parte integrante dell'identità del Carroccio. La famiglia ha quindi deciso di permettere al "popolo della Padania", come ha spiegato il figlio Renzo Bossi sulle sue pagine social, di portare l'ultimo saluto al padre Umberto proprio a pochi metri da quel prato a lui tanto caro.
Vedi anche
Umberto Bossi, mogli, figli e vita privata del fondatore della Lega
©Ansa
Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni
Il 19 marzo 2026 si è spento il fondatore della Lega Nord, movimento politico nato nel 1984 per rappresentare le istanze del Settentrione contro 'Roma ladrona'. In Parlamento dal 1987, Bossi sale al governo con l’arrivo di Silvio Berlusconi nel 1994 grazie al quale diventa ministro delle Riforme. Noto il suo impegno per la Padania, si è opposto alla svolta nazionalista di Matteo Salvini, che negli ultimi anni ha portato il movimento da lui fondato a conquistare voti anche al Sud