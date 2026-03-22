Referendum giustizia, cosa prevede la riforma costituzionale

Cosa prevede la rifroma costituzionale della giustizia su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi con il referendum confermativo del 22 e 23 marzo e cosa cambierà nell'assetto della magistratura
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