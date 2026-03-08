In occasione della Giornata internazionale della donna, la figlia del presidente della Repubblica ha ribadito che "abbiamo poche donne al vertice e sono viste come eccezioni". Per le donne in Italia "manca ancora molto" e "dobbiamo fare ancora tanta strada", ha aggiunto

"La vera parità sarà raggiunta solo quando delle donne arrivate ai vertici si parlerà per il curriculum e non come eccezioni". A dirlo è stata Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, in occasione della Giornata internazionale della donna, un'intervista al Tg3. "Abbiamo poche donne al vertice e sono viste come eccezioni, quindi abbiamo grandi titoli di giornale o di telegiornale per la prima donna presidente della Corte Costituzionale, la prima presidente di Cassazione, o la prima donna presidente del Consiglio, ed è giusto che sia cosi, per il traguardo raggiunto ma vengono ancora viste come eccezioni", ha ribadito Mattarella. Secondo la figlia del Capo dello Stato, per le donne in Italia "manca ancora molto" e "dobbiamo fare ancora tanta strada".

Laura Mattarella: "In Italia la maternità è ancora un ostacolo sul lavoro"

Secondo Mattarella, in Italia la maternità rappresenta "ancora un ostacolo nel mondo del lavoro per le donne". "Non è facile per nessuna trovare una soluzione. Non c'è una regola, ogni donna deve trovare da sola il proprio equilibrio, e molto dipende dal mondo che hai intorno, sul lavoro e a casa", ha spiegato. Secondo la figlia del presidente della Repubblica, "tranne pochissime eccezioni non conosco una donna, nessuna amica, che non mi abbia detto di aver pagato la maternità sul piano lavorativo". La differenza salariale tra uomini e donne "ne è un esempio lampante".

Laura Mattarella: "Serve ancora un lungo lavoro culturale e sociale"

I ruoli nella società "devono essere assolutamente riequilibrati" perché "non può esserci un modello maschile sul lavoro e un modello femminile dentro casa". Secondo Laura Mattarella, "serve ancora un lungo lavoro a livello culturale e sociale, serve un impegno costante a livello educativo e formativo di tutti, uomini e donne perchè la parità sia veramente effettiva". Poi ha rimarcato: "Fino a che tutte le donne non riusciranno ad emergere l'intera società italiana risulterà impoverita".

Mattarella: "Il voto alle donne? Un momento fondamentale per la società"

Parlando poi della ricorrenza degli 80 anni dal primo voto alle donne, Laura Mattarella ha spiegato che l'evento ha avuto "un significato molto importante, perché è stato la conclusione di un percorso molto lungo che ha portato finalmente al riconoscimento del ruolo delle donne nella società italiana". Poi ha aggiunto: "Parliamo di donne che avevano sostenuto interamente il Paese nel corso delle due guerre, non soltanto sotto il profilo sociale, ma anche da un punto di vista economico: sostenendo l'agricoltura, le fabbriche, le famiglie, curando i malati che tornavano dal fronte". Per Mattarella, "il riconoscimento del voto alle donne - che non a caso ha coinciso con il ritorno alla democrazia - sia stato un momento fondamentale per l'accrescimento dell'intera società italiana".