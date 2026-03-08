Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

8 marzo, Meloni: "Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia"

Politica

Messaggio della presidente del Consiglio in occasione della Giornata internazionale della donnna: "La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo il senso più autentico dell’8 marzo"

ascolta articolo

"L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

"Garantire pari opportunità"

"In questi anni - prosegue - abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera".  "La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell’8marzo", conclude la premier.

FOTOGALLERY

1/20
Cinema

20 film da vedere per la Giornata internazionale della donna

Dalla ribellione di Thelma & Louise alla forza delle protagoniste di C’è ancora domani, dalle sorelle di Piccole donne alla libertà visionaria di Povere creature!. In occasione della International Women's Day, una selezione di 20 film tra classici, storie vere e titoli recenti del cinema italiano e internazionale che raccontano emancipazione, talento e coraggio femminile: dal cult Pomodori verdi fritti ai nuovi racconti di identità e libertà come La sposa! e Hamnet  

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Meloni: "Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia"

Politica

Messaggio della presidente del Consiglio in occasione della Giornata internazionale della donnna:...

Iran, Piantedosi: "Rischio jihadista, monitoriamo tutte le piazze”

Politica

I conflitti rischiano di spostarsi nelle piazze, è l'allarme di Piantedosi: sotto la lente i...

Referendum, Marina Berlusconi: "Voterò sì, basta tifoserie da derby"

Politica

La presidente di Fininvest in una lettera a Repubblica: "Solo se riusciremo a interrogarci...

Amministrazioni comunali, 35,3% è donna. Per sindache si scende al 15%

Politica

In Italia la presenza femminile nelle amministrazioni comunali è ancora lontana dalla parità. È...

Lega, guerra al velo: occultare volto sarà reato. Ddl al Senato

Politica

l divieto non è applicabile per motivi di salute o di sicurezza stradale, nonché nei luoghi di...

Politica: I più letti