Economia

L’8 marzo dei numeri: il lavoro femminile e il ritardo che l’Italia non può permettersi

Alessandra Zompatori

In Italia il tasso di occupazione femminile resta fermo al 53,3%, quasi 18 punti sotto quello maschile. Il lavoro stabile è meno accessibile, il reddito annuo più basso di oltre il 25% e il part-time grava soprattutto sulle donne. Nel 2026 la direttiva europea sulla trasparenza salariale può aprire una fase nuova. Ma senza servizi e condivisione reale dei congedi, il divario continuerà a pesare sulla crescita del Paese

