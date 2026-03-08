“Non cercatele in salotto”, storie di donne viaggiatrici

In libreria dal 6 marzo, l’ultimo libro della giornalista e travel writer Silvia Ugolotti è un atlante narrativo che raccoglie storie di donne che hanno scelto di non stare ferme. Un invito, pubblicato alla vigilia della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, a riscoprire il viaggio come atto identitario e a ricordare quelle “maestre di rivoluzioni gentili” che hanno cambiato il modo di abitare il mondo