Lifestyle

“Non cercatele in salotto”, storie di donne viaggiatrici

Costanza Ruggeri

In libreria dal 6 marzo, l’ultimo libro della giornalista e travel writer Silvia Ugolotti è un atlante narrativo che raccoglie storie di donne che hanno scelto di non stare ferme. Un invito, pubblicato alla vigilia della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, a riscoprire il viaggio come atto identitario e a ricordare quelle “maestre di rivoluzioni gentili” che hanno cambiato il modo di abitare il mondo

