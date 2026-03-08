Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Meloni, la guerra e l’amico scomodo

Andrea Bonini
©Getty

La crisi nel Golfo cambia gli equilibri della strategia internazionale del governo. Il legame con Trump, finora rivendicato, rischia di trasformarsi in un costo politico. Palazzo Chigi sceglie la linea della prudenza e guarda di nuovo all’Europa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ