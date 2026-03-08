Offerte Sky
Virgilio Sieni danza Pasolini: “La sua voce ha dato vita al gesto”

Chiara Ribichini

Foto: Laila Pozzo

Il coreografo, tra i più importanti del nostro tempo, omaggia il grande scrittore e regista con “Ma a che serve la luce?” tratto dalla raccolta di poesie “Le Ceneri di Gramsci”. Uno spettacolo che riflette sulla condizione umana e sulla società contemporanea. “Il messaggio è quello di sentirsi vivi. Ed essere vivi significa principalmente avere a che fare con l'altro e le cose. Avere cura del paesaggio, dell'ambiente, delle relazioni”. L’intervista

