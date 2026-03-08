Offerte Sky
Mondo

Perché l’Italia è il Paese Ue con meno atti di bullismo?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

L’Italia è tra i Paesi con meno bullismo tra i 13-15enni: solo il 12% dichiara episodi recenti, molto meno che nell’Europa orientale. Tuttavia cresce il cyberbullismo, passato dall’8% al 12,7% in pochi anni. Differenze tra Paesi dipendono da fattori culturali, tecnologici e sociali

