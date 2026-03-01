Perché condividere dati sul clima ci dà un "vantaggio sul futuro"

In un momento in cui gli Stati Uniti fanno passi indietro sui loro impegni climatici, è importante ricordare quanto il clima sia il fattore più globale che esista. “Qualsiasi tentativo di ostacolare o limitare lo scambio di dati a livello mondiale avrebbe delle grandi ripercussioni sulla nostra capacità di prevedere il tempo e analizzare il clima”, spiega Carlo Buontempo, direttore di Copernicus. “Avere informazioni sul futuro ha un grandissimo valore commerciale e sociale”. Non possiamo permetterci di perderlo