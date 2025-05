Sul red carpet, davanti a fotografi e giornalisti, il primo ministro ha accolto in modo giocoso e affettuoso la presidente del Consiglio, che ha commentato scherzosamente: ""Fallo solo quando siamo da soli"

Siparietto tra Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama quando la premier italiana è arrivata al vertice della Comunità Politica Europea. Vedendola scendere dall'auto, Rama - che l'attendeva sotto la pioggia sul red carpet in piazza Skanderbeg - si è inginocchiato in segno di estrema galanteria. "Fallo solo quando siamo da soli", ha scherzato Meloni mentre Rama si alzava per salutarla. Meloni, dopo aver parlato brevemente alla stampa, si è poi recata al summit, che ha luogo nell'edificio dell'Opera Nazionale, situato sulla piazza dedicata all'eroe tardo-medievale albanese.