Under Salt Marsh, il teaser trailer della serie Sky Original

Una comunità perseguitata dai segreti e spezzata dal dolore, una tempesta in arrivo che minaccia di cancellare per sempre le prove di un crimine indicibile. Protagonisti Kelly Reilly e Rafe Spall. Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Pubblicato il teaser trailer della prossima serie Sky Original Under Salt Marsh, con Kelly Reilly (YellowstoneOrgoglio e pregiudizio) nel ruolo di Jackie Ellis e Rafe Spall (TryingVita di Pi) in quello del detective Eric Bull. Ambientato nella cittadina gallese immaginaria di Morfa Halen, il nuovo avvincente crime drama unisce una narrazione crime carica di atmosfera a un ritratto profondamente umano di resilienza e senso di comunità. La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2026.

La trama di Under Salt Marsh

Creata, scritta e diretta da Claire Oakley (Make Up), la serie in sei episodi si apre con l’arrivo dal mare di una tempesta senza precedenti. Jackie Ellis (Reilly), ex detective diventata insegnante, fa una scoperta sconvolgente che riapre le ferite di un caso irrisolto di tre anni prima, che le è costato sia la carriera sia la fiducia della sua famiglia. Costretta a riunirsi con il suo ex partner in polizia, Eric Bull (Spall), dal quale si era ormai allontanata, Jackie viene trascinata nuovamente in un’indagine destinata a scuotere Morfa Halen dalle fondamenta. Insieme, dovranno affrontare una comunità perseguitata dai segreti e spezzata dal dolore, prima che la tempesta in arrivo cancelli le prove per sempre.

Il cast di Under Salt Marsh

Di altissimo livello il cast di supporto, che include Naomi Yang (Chimerica), Jonathan Pryce (The Crown), Dinita Gohil (Treason), Brian Gleeson (Bad Sisters), Kimberley Nixon (Queenie) e Harry Lawtey (Industry). Il cast comprende inoltre Mark Stanley (Happy ValleyThe Reckoning), Dino Fetscher (Fool Me OnceFoundation), Lizzie Annis (The Witcher: Blood OriginExtraordinary), Rhodri Meilir (Pren ar y BrynCraith) e Julian Lewis Jones (House of the DragonThe Wheel of Time).

Crediti di produzione, sceneggiatura e regia

Under Salt Marsh è prodotta da Little Door Productions in collaborazione con Sky Studios. La produzione ha ricevuto il sostegno del Governo gallese tramite Creative Wales. La serie è scritta da Claire Oakley, Jonathan Harbottle (episodi 3 e 5) e Nikita Lalwani (episodio 4). La regista principale è affidata a Claire Oakley, con Mary Nighy alla regia degli episodi 3 e 4. I produttori sono Scott Bassett ed Emma Duffy. I produttori esecutivi sono Elwen Rowlands per Little Door Productions, Megan Spanjian per Sky Studios, Claire Oakley e Kelly Reilly.

