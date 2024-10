A pochi giorni dal debutto della pellicola nel Regno Unito, dove è attesa per l'8 novembre, Sony Pictures ha rilasciato un nuovo trailer di Paddington in Perù , terzo capitolo della saga con l'orso più amato da grandi e piccini. La nuova clip, oltre due minuti di immagini montate, mostra sequenze inedite di questa nuova avventurosa storia in cui il protagonista è chiamato a risolvere il mistero della sparizione di sua zia Lucy , un viaggio sorprendente che lo porterà in Amazzonia. La pellicola arriverà al cinema in Italia il 16 gennaio 2025 .

L'avventura esotica di Paddington coi Brown

Manca poco per il debutto di Paddington in Perù, film che arriva a dieci anni dal primo Paddington e a sei anni da Paddington 2, pellicole che hanno raccolto oltre sessanta milioni di dollari al botteghino globale.

Il terzo film con protagonista l'orsetto creato da Michael Bond torna sullo schermo per una missione che riporta lo spettatore ai tempi in cui, piccolissimo, fu accolto da zia Lucy, l'orsa che lo ha cresciuto.

Il nuovo trailer, disponibile in lingua originale in rete, Paddington coinvolge la famiglia Brown in una avventura inaspettata che li condurrà nel cuore dell'Amazzonia.

In ballo c'è il destino di Lucy, la zia dell'orsetto che vive in una “casa per orsi in pensione”, dalla quale è misteriosamente scomparsa.

La ricerca condurrà il gruppo di protagonisti in Perù, terra ricca di storia e leggende, dove si troverebbe anche la mitica città di El Dorado, dunque, uno dei tesori più ambiti al mondo.

La clip mostra sequenze divertenti e ritmate con i Brown alle prese con una trasferta esotica. Ma ci sono anche delle tenere scene con baby Paddington, dei flashback che mostrano l'infanzia dell'orso con sua zia Lucy.