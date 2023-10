Halloween, 16 film per bambini da guardare

12/16 ©Webphoto

La sposa cadavere (2005) è adatto alla visione dai 10 anni in su (ma ripetiamo: bisogna sempre controllare per ciascun titolo le indicazioni del distributore in materia di età consigliabile per la visione). Anche questo film nasce dal genio di Tim Burton. Il giovane Victor sposa per errore una ragazza morta e quindi viene trascinato nella terra dei morti, da dove riuscirà finalmente a scappare per sposarsi con la fidanzata appena in tempo