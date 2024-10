Il governo del Regno Unito ha rilasciato il documento al personaggio letterario inglese per bambini, apparso per la prima volta il 13 ottobre 1958 creato da Michael Bond. Immigrato dal Perù, l'orsetto sarà protagonista di un terzo film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 16 gennaio 2025 ascolta articolo

E' stato uno dei rifugiati preferiti e più importanti del Regno Unito per due terzi di secolo. Ora Paddington Bear, nome ufficiale Paddington Brown, ha ottenuto un passaporto britannico. Rob Silva, co-produttore del prossimo film “Paddington in Perù”, ha raccontato la vicennda un’intervista alla rivista Radio Times, rilasciata lunedì 21 ottobre "Abbiamo scritto al Ministero dell'Interno, chiedendo se potevamo ottenere una copia del documento , e loro hanno effettivamente rilasciato a Paddington un passaporto ufficiale. E Silva ha aggiunto "Non si penserebbe che il Ministero dell'Interno abbia senso dell'umorismo, ma in base alle osservazioni ufficiali, lo ha catalogato come orso".

Le parole del doppiatore di Paddington Ben Whishaw, l'attore che doppia il nuovo suddito britannico nel film Paddington in Perù , ha svelato che il passaporto campione non è gli è servito durante la la lavorazione del film , perché ha trascorso tutto il tempo delle riprese in uno studio sotterraneo nel centro di Londra. Sempre in un'intervista a Radio Times, Whitshaw ha dichiarato: "Non ho mai incontrato Antonio Banderas o Olivia Colman, i due coprotagonisti del film, ma spero di farlo prima o poi, perché ho visto le loro performance e mi sono piaciute tantissimo. In Paddington 2, non ho mai visto Hugh Grant, nemmeno una volta".