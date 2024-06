Paddington in Perù, il trailer in italiano del live action

Nuove mirabolanti avventure per l’amato orsetto creato da Michael Bond . Sony Pictures Italia ha distribuito il trailer in italiano di Paddington in Perù in uscita a gennaio nelle sale italiane.

Le immagini hanno fornito un primo sguardo sul film diretto da Dougal Wilson e scritto da Mark Burton , Jon Foster e James Lamont . Nella versione originale il protagonista è stato doppiato da Ben Whishaw , mentre Imelda Staunton ha prestato la voce alla zia Lucy. Trailer in italiano visibile in apertura.

Dopo il successo dei primi due film, Paddington e la famiglia Brown saranno protagonisti di un viaggio nel cuore dell’Amazzonia. Desideroso di fare visita alla zia Lucy, il protagonista partirà per il Perù, salvo poi scoprire della sua misteriosa scomparsa. A distanza di alcuni giorni dalla distribuzione del trailer internazionale, il canale YouTube di Sony Pictures Italia ha reso disponibile la versione in italiano del filmato.

Inoltre, Sony Pictures ha pubblicato la sinossi della pellicola in uscita il 16 gennaio 2025 nelle sale cinematografiche italiane: “Paddington parte per far visita all'amata zia Lucy, che ora vive nella ‘casa per orsi in pensione’. Con la famiglia Brown al seguito, un'emozionante avventura li conduce in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù”.