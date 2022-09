Venezia 79: Siccità, l'apocalisse a Roma secondo Paolo Virzì

Presentata fuori concorso al festival e ambientata in un futuro non troppo lontano, un'opera apocalittica ma non priva di ironia, che riflette sul rapporto tra uomo e natura. Al cinema dal 29 settembre

Sceneggiato da Paolo Virzì, insieme a Francesca Archibugi, Paolo Giordan e Francesco Piccolo, Siccità segna il ritorno del regista livornese al Lido. La prima volta fu nel 1997 con il film Ovosodo, che vinse il Gran premio. Nel 2017 presentò il concorso Ella & John - The leisure seeker. Infine, nel 2019 partecipò in qualità di giurato, nell’edizione che assegnò il Leone d’oro al Joker di Todd Phillips. Certo, i tempi sono cambiati, ma l’umanità immaginata da Virzì continua a essere rappresentata senza pietismi o moralismi d’accatto. Medici, attori, infermieri, autisti, avvocati, politici faccendieri, detenuti, politici, studenti, secondini fanno del loro meglio o del loro peggio in una Roma prosciugata. Non piove da tre anni e pure i rapporti umani paiono inariditi da questa emergenza idrica. Il pianeta blu rischia di trasformarsi nel Pianeta Arrakis di Dune, con gli scarafaggi al posto dei vermi a minacciare il genere umano. Ma continuiamo a scambiarci foto delle parti intime con il cellulare oppure a postare improbabili tutorial per acchiappare una manciata di “Like” o catturare qualche follower in più.