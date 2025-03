Morte Gene Hackman, la compagnia di gas trova una piccola perdita

Il gas naturale non sarebbe considerato un "fattore” nei decessi dell'attore e della moglie Betsy Arakawa, che la scorsa settimana sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione in New Mexico

La New Mexico Gas Company ha confermato di non aver fatto “alcuna scoperta significativa” nelle indagini a casa di Gene Hackman, 95 anni, e della moglie Betsy Arakawa, 65 anni, trovati senza vita nella loro abitazione la scorsa settimana. Il 4 marzo l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Santa Fe ha dichiarato che il gas naturale “non è ritenuto un fattore” nei decessi. La compagnia di gas ha infatti rilevato una “minuscola” perdita, con una concentrazione nell’aria di gas pari allo 0,33%, una quantità non sufficiente per risultare fatale. Inoltre, uno scaldabagno e tre accendini a gas nei caminetti avrebbero avuto problemi, ma nessuno riguardante perdite di gas o di monossido di carbonio. Il rapporto della compagnia sarebbe stato comunque inoltrato all’Office of the Medical Investigator. Intanto, gli esiti dell’autopsia restano ancora in sospeso.