Chi è Beatrice Giorgi, sorella di Eleonora Giorgi

Quando si parla della famiglia Giorgi, il nome che subito affiora alla mente è quello della compianta Eleonora Giorgi , icona del cinema italiano degli anni '70 e '80 di cui oggi, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si sono le sue esequie (Giorgi si è spenta il 3 marzo all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas). Tuttavia all’interno della sua famiglia c’è un'altra figura femminile che ha sempre colpito tutti per il suo carisma e la sua bellezza: si tratta della sorella dell’attrice, ossia Beatrice Giorgi.

Tuttavia, la recitazione non è mai stata la sua vera passione, e infatti, anziché proseguire nel mondo dello spettacolo, ha scelto una strada completamente diversa e più impegnativa: la medicina. Si è infatti affermata come cardiochirurga, professione che l’ha portata a operare in un settore di grande responsabilità, lontano dai riflettori e dalle cronache mondane.

Sebbene il suo nome non sia legato al mondo dello spettacolo, Beatrice Giorgi ha avuto un breve passaggio nel cinema. Nel 1979 ha recitato nel film 7 ragazze di classe, per poi tornare sul grande schermo nel 2002 con Otello di Carmelo Bene.

"Proprio come Ornella Muti, è la più bella della città. Io nasco da due genitori davvero bellissimi e ho una sorella più piccola di me di tre anni che è stupenda”, queste le parole di Eleonora Giorgi sul conto di sua sorella, “bionda platino naturale, con le ciglia nere".

Uno degli aspetti più interessanti della vita di Beatrice Giorgi è la dinamica con sua sorella Eleonora. Quest’ultima ha spesso raccontato di aver provato un senso di competizione nei confronti della sorella, soprattutto per la straordinaria bellezza che caratterizza Beatrice.

Una vita privata avvolta dal mistero

Se sulla carriera professionale di Beatrice Giorgi qualche informazione è trapelata (nonostante non sia noto il suo percorso di studi nei dettagli, è certo che abbia seguito una formazione di alto livello per diventare cardiochirurga), per ciò che concerne la sfera personale della sorella dell’attrice possiamo solo parlare di enigma.

Non si sa se sia sposata, se abbia figli o dove viva attualmente. Ha sempre evitato le apparizioni pubbliche e, a differenza della sorella, non ha mai amato l’esposizione mediatica. Anche nel mondo digitale è quasi introvabile: sembra infatti che non abbia profili social attivi, preferendo condurre la sua vita con la massima discrezione.