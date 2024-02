Gloria, polemica sul bacio tra due uomini nascosto nella fiction

Il bacio tra due uomini apparentemente “censurato” da un bollino nero ha sollevato sui social una serie di polemiche sulla fiction Rai Gloria con Sabrina Ferilli. La scena incriminata compare in un video del backstage, tuttora disponibile su Raiplay, che illustra passaggi e interviste dei protagonisti. L’attrice, nei panni di un'ufficiale di stato civile, celebra l’unione civile tra il fratello Sergio (interpretato da Luca Angeletti) e il carabiniere Filippo (David Sebasti). Allo scattare del bacio, uno dei due neosposi copre entrambi i volti con un copricapo nero. “Non è un bollino, ma un cappello” ha precisato la Rai. “Quindi nessuna censura, ma solo un movimento di scena”. Anche Ferilli ha chiarito l’equivoco in un commento su Instagram: “Ma nel film la sequenza c’è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh”. Nell’ultima settimana, la Rai aveva già ricevuto altre accuse di "censura" con riguardo agli interventi di Dargen D’Amico sui migranti e di Ghali sul conflitto israelo-palestinese, entrambi avvenuti nello speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo condotto da Mara Venier.