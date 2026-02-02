Il cantautore ha parlato del nuovo album Funzioni Vitali in un post sul suo profilo Instagram: “Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine però è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”
In attesa della partecipazione con Stella Stellina al Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta ha annunciato il nuovo album Funzioni Vitali. L’artista ha raccontato: “Probabilmente è quello che mi ha dato e contemporaneamente tolto di più. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no”.
A febbraio Ermal Meta presenterà il brano Stella Stellina in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO). In attesa dell’inizio della kermesse musicale, il cantautore ha annunciato l’arrivo del suo sesto album Funziona Vitali, anticipato dal singolo DeLorean. L’artista ha raccontato sul profilo Instagram che conta oltre 620.000 follower: “Probabilmente è quello che mi ha dato e contemporaneamente tolto di più. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine però è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”.
Nel 2018 Ermal Meta ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro. Successivamente, i due artisti hanno rappresentato l’Italia alla 63esima edizione dell’Eurovision Song Contest classificandosi al quinto posto.
Nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta proporrà Golden Hour con Dardust. L’artista ha raccontato: “Conosco Dardust da molto tempo e nonostante tutte le canzoni che abbiamo scritto, mi sorprendo ogni volta che ci ritroviamo. Questa volta saremo sul palco insieme per la serata delle cover. Sarà una grande emozione e spero che non mi scappi qualche risata dato che quando sei su un palco con qualcuno, c’è anche quello che sapete dell’altro, tutte le cose divertenti che sono successe negli anni. Da quando io ero solo Ermal e tu solo Dario”.
Ad aprile Ermal Meta (FOTO) porterà la sua musica in giro l’Italia con un tour nei club in numerose città: da Perugia a Napoli passando per Bologna, Milano, Roma e Molfetta. Questo il calendario completo degli appuntamenti live:
- 29 aprile - Perugia, Afterlife
- 6 maggio – Firenze, Cartiere Carrara
- 8 maggio – Bologna, Estragon
- 12 maggio – Milano, Fabrique
- 15 maggio – Padova, Hall
- 18 maggio – Venaria Reale (TO), Concordia
- 20 maggio – Roma, Atlantico
- 22 maggio – Molfetta (BA), Eremo Club
- 23 maggio – Napoli, Casa della Musica
