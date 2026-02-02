Ermal Meta ha annunciato il nuovo album Funzioni Vitali

Il cantautore ha parlato del nuovo album Funzioni Vitali in un post sul suo profilo Instagram: “Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine però è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”

ermal meta, l’annuncio del nuovo album funzioni vitali

A febbraio Ermal Meta presenterà il brano Stella Stellina in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO). In attesa dell’inizio della kermesse musicale, il cantautore ha annunciato l’arrivo del suo sesto album Funziona Vitali, anticipato dal singolo DeLorean. L’artista ha raccontato sul profilo Instagram che conta oltre 620.000 follower: “Probabilmente è quello che mi ha dato e contemporaneamente tolto di più. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine però è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”.

Nel 2018 Ermal Meta ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro. Successivamente, i due artisti hanno rappresentato l’Italia alla 63esima edizione dell’Eurovision Song Contest classificandosi al quinto posto.