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Mondiali di calcio 2026, l’Halftime Show: tutto quello che c’è da sapere

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Introduzione

Domenica 19 luglio Madonna, Shakira e Burna Boy, Justin Bieber, i BTS, Gustavo Dudamel e il coro PS22 con i Coldplay si esibiranno all’Halftime Show della finale dei Mondiali di Calcio 2026. Presenti anche personaggi dei Muppet e del programma televisivo Sesame Street. Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger canteranno Desire alla cerimonia di chiusura, prevista prima dell’inizio della partita. Tom Cruise farà un’apparizione speciale, mentre Jennifer Hudson eseguirà l'inno nazionale degli Stati Uniti d’America

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Quello che devi sapere

Mondiali di calcio 2026, l’Halftime Show

Domenica 19 luglio il New York New Jersey Stadium ospiterà il primo storico Halftime Show della finale dei Mondiali di calcio. Lo spettacolo, curato da Chris Martin dei Coldplay, potrà contare su alcuni dei grandi protagonisti della scena discografica internazionale. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale della FIFA, lo spettacolo sarà a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund.

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Gli headliner: Madonna

Reduce dall’uscita di Confessions II, la Regina del Pop si esibirà davanti a milioni di persone collegate da ogni angolo del mondo. Massimo riserbo sui dettagli della performance. Madonna ha appena lanciato il suo nuovo progetto discografico arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. All’interno anche la collaborazione Bring Your Love con Sabrina Carpenter.

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Gli headliner: Shakira e Burna Boy

Annunciati Shakira e Burna Boy. I due artisti hanno firmato Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. Il videoclip del brano ha riscosso un successo strepitoso collezionando oltre 400.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

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Gli headliner: Justin Bieber

Presente anche Justin Bieber. Nel corso degli anni il cantautore canadese si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena discografica mondiale, tra i suoi singoli ricordiamo Boyfriend, Sorry, Love Yourself, Yummy e Anyone. Spazio anche alle collaborazioni: da I Don’t Care con Ed Sheeran a Stuck with U con Ariana Grande passando per Monster con Shawn Mendes.

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Gli headliner: i BTS

Grande attesa anche per la presenza della band sudcoreana. In occasione dell’annuncio della loro partecipazione, i BTS hanno dichiarato: “La musica è il linguaggio universale di speranza e armonia, e siamo onorati di celebrare questo potere connettendoci con milioni di spettatori in tutto il mondo a sostegno dell'istruzione dei bambini”. Nel marzo di quest’anno la boy band ha pubblicato il nuovo album Arirang, certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America.

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Gli headliner: Gustavo Dudamel

Lo spettacolo, curato da Chris Martin dei Coldplay, vedrà presente anche Gustavo Dudamel. Inoltre, stando sempre a quanto rivelato dal sito della FIFA, annunciati anche i personaggi dei Muppet e del programma televisivo Sesame Street.

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Gli headliner: il coro PS22 con i Coldplay

Infine, presenti il coro PS22 con i Coldplay. Nell’ottobre del 2024 la formazione britannica ha pubblicato il suo ultimo Moon Music, rivelatosi un grande successo di pubblico e critica. Tra le canzoni più popolari del gruppo troviamo sicuramente Yellow, In My Place, Speed of Sound, Viva la Vida, Every Teardrop Is a Waterfall, Paradise, Magic, A Sky Full of Stars e Higher Power.

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L’esibizione di Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger

Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger canteranno Desire alla cerimonia di chiusura, prevista prima dell’inizio della partita. La cantautrice italiana ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre cinque milioni e mezzo di follower: “Avere la possibilità di adattare una parte del testo in spagnolo, una lingua che ha avuto un ruolo così importante nella mia vita e nella mia carriera, ha reso l’esperienza ancora più speciale. Dopo averla eseguita insieme per la prima volta a New York lo scorso anno, torneremo su quel palco, questa volta affiancati da Nicole Scherzinger, per un altro momento indimenticabile che celebra il potere della musica, del calcio e delle emozioni che uniscono le persone”.

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Tom Cruise, l’apparizione a sorpresa

Inoltre, stando a quanto rivelato da The Hollywood Reporter, l’attore statunitense (FOTO) farà un’apparizione speciale nel corso della serata. Al momento massimo riserbo sui dettagli.

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L’esibizione di Jennifer Hudson

Come riportato da The Hollywood Reporter, Jennifer Hudson eseguirà l'inno nazionale degli Stati Uniti d’America. La cantante e attrice ha ricevuto numerosi riconoscimenti di grande prestigio conquistando lo status di EGOT.

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