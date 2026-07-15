Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger canteranno Desire alla cerimonia di chiusura, prevista prima dell’inizio della partita. La cantautrice italiana ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre cinque milioni e mezzo di follower: “Avere la possibilità di adattare una parte del testo in spagnolo, una lingua che ha avuto un ruolo così importante nella mia vita e nella mia carriera, ha reso l’esperienza ancora più speciale. Dopo averla eseguita insieme per la prima volta a New York lo scorso anno, torneremo su quel palco, questa volta affiancati da Nicole Scherzinger, per un altro momento indimenticabile che celebra il potere della musica, del calcio e delle emozioni che uniscono le persone”.