La cantante italiana si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura della FIFA World Cup 2026 al MetLife Stadium di New York. I tre artisti porteranno sul palco “Desire”, inno ufficiale della competizione. In autunno ripartirà il World Tour 2026/2027 con numerose date tra Italia ed Europa
Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d’inizio del match finale. I tre cantanti canteranno il loro brano Desire, inno ufficiale di FIFA che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, inglese e spagnolo.
Il brano Desire e le dichiarazioni
Il brano Desire, scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato da Richard Flack, adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura e pubblicato nel 2025, ha accompagnato i giocatori al loro ingresso in campo nel torneo FIFA Club World Cup dello scorso anno e lo stesso è avvenuto quest’anno, per tutte le partite che si sono svolte tra Messico, Canada e Stati Uniti per il Campionato Mondiale FIFA 2026.
_“Ogni volta che ho l’opportunità di unire musica e sport – ha commentato Laura Pausini – mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone attraverso la stessa emozione: la passione. Esibirmi ai Mondiali FIFA 2026 al fianco di Robbie Williams e Nicole Scherzinger sarà un’altra esperienza indimenticabile, e sono davvero onorata di far parte di un evento che riunisce persone provenienti da tutto il mondo attraverso la musica, lo sport e la festa. Perché quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono”
Il world tour 2026/2027
Laura Pausini torna negli Stati Uniti, proprio a New York, dove poco più di un mese fa aveva chiuso la leg latina e americana del suo WORLD TOUR 2026/2027, undicesima tournée mondiale dell’artista italiana più ascoltata all’estero, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, con tantissime date sold out.
Il WORLD TOUR prenderà nuovamente il via in autunno in Italia e in Europa, partendo dai palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.
Collaborazioni e riconoscimenti
Quella con Robbie Williams è solo l’ultima di tantissime straordinarie collaborazioni, che hanno accompagnato la carriera di Laura Pausini fin dai primi anni. Tra i nomi più altisonanti si ricordano artisti del calibro di Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles, Johnny Hallyday, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz e Celine Dion.
La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 8 miliardi di streaming, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione dell’artista portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.
La rivista statunitense Billboard inserisce il suo album Similares tra i 50 migliori album latini del decennio 2010, e la eleva ad artista tra le 10 più importanti del mondo latino.
A conferma di ciò recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, all’artista che, con il suo talento e il suo impegno, ha saputo ispirare e unire generazioni in tutto il mondo, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.
Laura Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima e unica italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all'Olympia di Parigi.
Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Venezuela, Repubblica Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.
LE PROSSIME DATE DEL WORLD TOUR 2026/2027
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG
- 1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL PRIMA DATA ZERO
- 2 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL SECONDA DATA ZERO
- 4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE
- 13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA
- 15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA) @ HALLENSTADION
- 17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 18 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO) @ MEO ARENA
- 25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL
- 27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL
- 30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA
- 1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA
- 3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
- 7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
BRAZIL
- 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
ITALIAN LEG (STADI)
- 2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL
- 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
- 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
- 26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO
- 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG
- 28 OTTOBRE 2027 – LONDON @ THE ROYAL ALBERT HALL
- 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
- 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
- 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
- 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
- 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA) @ ZIGGO DOME
- 30 NOVEMBRE 2027 – ZAGABRIA (CROAZIA) @ ARENA ZAGREB
©Getty
Laura Pausini compie 50 anni. La fotostoria della cantante
Nel 1993 la cantante romagnola ha trionfato con il brano La Solitudine nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo e da allora, dopo più di 30 anni di carriera, non ha più smesso di avere successo: non solo tra i confini nazionali, ma anche oltre, dalla Spagna all'America Latina. La fotogallery sugli scatti di ieri e di oggi dell'artista