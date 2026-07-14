Il brano Desire e le dichiarazioni

Il brano Desire, scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato da Richard Flack, adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura e pubblicato nel 2025, ha accompagnato i giocatori al loro ingresso in campo nel torneo FIFA Club World Cup dello scorso anno e lo stesso è avvenuto quest’anno, per tutte le partite che si sono svolte tra Messico, Canada e Stati Uniti per il Campionato Mondiale FIFA 2026.

_“Ogni volta che ho l’opportunità di unire musica e sport – ha commentato Laura Pausini – mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone attraverso la stessa emozione: la passione. Esibirmi ai Mondiali FIFA 2026 al fianco di Robbie Williams e Nicole Scherzinger sarà un’altra esperienza indimenticabile, e sono davvero onorata di far parte di un evento che riunisce persone provenienti da tutto il mondo attraverso la musica, lo sport e la festa. Perché quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono”