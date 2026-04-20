Successo per la prima mondiale a Napoli dello spettacolo che ha unito la direzione musicale di Gustavo Dudamel alla concezione artistica di Marina Abramović e Nabil Elderkin, autore del video che si intreccia con le opere: un’inedita dimensione sonora e visiva per i capolavori “L’histoire du soldat” di Igor’ Stravinskij ed “El amor brujo” di Manuel de Falla, completata dalle luci di Pasquale Mari

Tutto esaurito al Teatro di San Carlo di Napoli e nove minuti di applausi, culminati nel bis, per la prima assoluta mondiale dello spettacolo che ha unito la direzione musicale di Gustavo Dudamel alla concezione artistica di Marina Abramović e Nabil Elderkin, che ha curato anche il video che dialoga con le opere in programma: un’inedita dimensione sonora e visiva per i capolavori “L’histoire du soldat” di Igor’ Stravinskij ed “El amor brujo” di Manuel de Falla, completata dalle luci di Pasquale Mari.

Le parole di Gustavo Dudamel “È stato un immenso piacere essere al San Carlo e lavorare in questo Teatro leggendario con artisti così straordinari. La visione di Marina Abramović e la sorprendente limpidezza della musicalità di Pasión Vega si sono fuse per dar vita a un’unica espressione risonante di memoria, resilienza e connessione, che parlano direttamente alle capacità di Manuel de Falla e Igor’ Stravinskij di trasformare intense incertezze in esperienze umane profondamente empatiche, condivisibili su larga scala”, ha dichiarato Gustavo Dudamel, per la prima volta alla guida dell’Orchestra del San Carlo. Ovazioni del pubblico anche per Valentino Mannias, la voce recitante ne “L’histoire du soldat”, e per il mezzosoprano Pasión Vega e la performer Sara Maurizi, protagoniste ne “El amor brujo”.

ph Luciano Romano

Gustavo Dudamemel ha incontrato i giovani musicisti Il maestro Gustavo Dudamel ha inoltre incontrato trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli al Teatro di San Carlo, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno a Roma con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, dove avevano già avuto l’opportunità di interagire con il direttore venezuelano.

Un momento intenso di crescita e condivisione, vissuto con il presidente Antonio Lucidi e i maestri Paolo Acunzo e Gabriele Bernardo, testimoni di un’esperienza che continua a ispirare e a costruire futuro.