Giovedì 2 luglio Penélope Cruz e Javier Bardem hanno assistito all’incontro tra Spagna e Austria. Il profilo Instagram di Entertainment Tonight ha condiviso alcuni scatti della coppia, sposata da oltre quindici anni. La partita si è svolta al SoFi Stadium di Inglewood, California

Javier Bardem e Penélope Cruz sono stati avvistati sugli spalti del SoFi Stadium di Inglewood, California. I due attori hanno presenziato a supporto della Spagna nello scontro diretto con l’Austria per l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dopo l’incontro, Penélope Cruz ha condiviso uno scatto in compagnia di Rosalía.

Giovedì 2 luglio Penélope Cruz e Javier Bardem hanno assistito all’incontro tra Spagna e Austria. Gli attori hanno seguito la partita al S oFi Stadium di Inglewood, California. Presente anche la cantante spagnola Rosalía . Entertainment Tonight ha condiviso alcuni scatti della coppia sul suo profilo Instagram che conta oltre sette milioni di follower. Dopo la vittoria della nazionale spagnola, l’attrice ha condiviso uno scatto in compagnia di Rosalía, anche lei presente allo stadio. Penélope Cruz ha commentato: “Forza Spagna!! Congratulazioni!”. Il post ha ricevuto numerosi commenti e più di 340.000 commenti. Penélope Cruz e Javier Bardem sono felicemente sposati da più di quindici anni. La coppia ha due figli: Leo nato nel 2011 e Luna nata nel 2013.

Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti del primo storico Halftime Show della finale dei Mondiali di calcio 2026. La FIFA e Global Citizen hanno annunciato la presenza degli artisti allo show in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha dichiarato: “Madonna, Shakira e i BTS sono icone globali la cui musica trascende i confini e le generazioni, e siamo orgogliosi di accoglierli al primo Halftime Show della Finale di Coppa del Mondo, curato da Chris Martin dei Coldplay”. Madonna (FOTO) ha appena pubblicato il suo nuovo album Confessions II contenente anche i brani I Feel So Free, Love Sensation e Bring Your Love con Sabrina Carpenter.

I BTS sono reduci dal successo del progetto discografico Arirang, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200 degli album più venduti negli Stati Uniti d’America. Tra i successi della boy band sudcoreana ricordiamo sicuramente Dynamite, Butter, My Universe con i Coldplay e Swim. Infine, presente Shakira (FOTO). L’artista colombiana ha firmato Dai Dai, inno dei Mondiali di calcio, con il rapper Burna Boy. Il videoclip della canzone ha superato 300.000.000 di visualizzazioni su YouTube.