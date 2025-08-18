Coldplay, Chris Martin ha suonato a sorpresa in un pub. VIDEO

Coldplay, Chris Martin ha suonato a sorpresa in un pub (e senza nessuna kiss cam). VIDEOMusica
Il frontman della band inglese ha offerto ai fortunati presenti di un pub di provincia un live inaspettato. Una serata indimenticabile per i fan grazie a un’esibizione inattesa nel cuore dello Yorkshire
Quella che sembrava una sera qualunque in un piccolo pub di Calderdale, nel cuore dello Yorkshire (nel Regno Unito), si è trasformata in un ricordo destinato a rimanere impresso per sempre nella memoria di circa cento persone. Chris Martin, voce dei Coldplay, ha infatti deciso di presentarsi senza alcun preavviso al Puzzle Hall Inn, regalando ai presenti un concerto intimo, fatto di musica, chiacchiere e momenti di rara spontaneità. E no, questa volta nessuna kiss cam ha fatto capolino nel locale, dopo quello che è successo durante lo spettacolo al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts, quando Andy Byron, a capo dell'azienda di software Astronomer, e la sua responsabile delle Risorse umane, Kristin Cabot, sono stati colti in flagrante in atteggiamenti intimi durante il concerto della famosa band musicale britannica cui fa capo Chris Martin.
Potete guardare alcuni video che immortalano l’esibizione a sorpresa del frontman dei Coldplay nel pub Puzzle Hall Inn nelle clip che trovate in fondo a questo articolo.
L’arrivo inatteso e la corsa dei fan
La notizia, diffusa inizialmente solo per passaparola, ha scatenato un vero e proprio tam-tam tra i residenti. Famiglie intere si sono riversate al locale, con bambini ancora in pigiama trascinati dai genitori increduli.
Andy Varley, membro del consiglio direttivo del Puzzle Hall Inn, ha raccontato alla BBC un episodio che sintetizza l’atmosfera della serata: “Immaginate di avere 17 anni, amare i Coldplay, e vostro padre entra in camera dicendo: ‘Chris Martin è qui vicino, vestiti in fretta, partiamo tra cinque minuti’”.