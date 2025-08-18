Coldplay, Chris Martin ha suonato a sorpresa in un pub. VIDEO

Quella che sembrava una sera qualunque in un piccolo pub di Calderdale, nel cuore dello Yorkshire (nel Regno Unito), si è trasformata in un ricordo destinato a rimanere impresso per sempre nella memoria di circa cento persone. Chris Martin, voce dei Coldplay, ha infatti deciso di presentarsi senza alcun preavviso al Puzzle Hall Inn, regalando ai presenti un concerto intimo, fatto di musica, chiacchiere e momenti di rara spontaneità. E no, questa volta nessuna kiss cam ha fatto capolino nel locale, dopo quello che è successo durante lo spettacolo al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts, quando Andy Byron, a capo dell'azienda di software Astronomer, e la sua responsabile delle Risorse umane, Kristin Cabot, sono stati colti in flagrante in atteggiamenti intimi durante il concerto della famosa band musicale britannica cui fa capo Chris Martin.

Potete guardare alcuni video che immortalano l’esibizione a sorpresa del frontman dei Coldplay nel pub Puzzle Hall Inn nelle clip che trovate in fondo a questo articolo.