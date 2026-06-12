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Mondiali 2026, Corea del Sud batte Repubblica Ceca 2-1

Sport
©Ansa

Vittoria della squadra asiatica con i gol di In-Beom Hwang e Hyeon-Gyu Oh. Il Var al 77’ annulla una rete del ceco Soucek. Finita 2-0 per il Messico la partita inaugurale giocata subito dopo la cerimonia di inaugurazione a Città del Messico contro il Sudafrica

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Corea del Sud e Repubblica Ceca hanno inaugurato lo stadio Guadalajara dei Mondiali 2026 (TUTTO IL CALENDARIO). In Messico, 2-1 a favore degli asiatici in una partita valida per il gruppo A del torneo “diffuso” tra Canada, Messico e Stati Uniti. Tutti i gol nel secondo tempo: al 58' Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67' pareggia In-Beom Hwang. Dieci minuti dopo Tomas Soucek sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il Var annulla il gol. All'81' Hyeon-Gyu Oh porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. (SEGUI I MONDIALI 2026 IN DIRETTA)

Messico-Sudafrica 2-0

La partita inaugurale del Mondiale 2026 era stata giocata alcune ore prima allo stadio Atzeca di Città del Messico, subito dopo la cerimonia di inaugurazione. Il Messico, la nazionale di casa, ha battuto 2-0 il Sudafrica nella partita valida per il gruppo A. I gol nel primo tempo all'8' di Quinones, nel secondo al 22' di Jimenez. Il Sudafrica ha giocato in 10 dal 4' del secondo tempo, per l'espulsione di Sithole, autore di un fallo da ultimo uomo; nel finale espulsi anche il sudafricano Zwane (39' st, gioco falloso) e il messicano Cesar Montes (47' st, gioco falloso).

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