Serie A, Fiorentina-Pisa finisce 1-0. Alle 20.45 Bologna-Udinese chiude la 26^ giornata

Il turno di campionato si chiude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30, la Fiorentina ha battuto 1-0 il Pisa al Franchi. Alle 20.45 si gioca Bologna-Udinese

La 26esima giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30, la Fiorentina ha battuto 1-0 il Pisa al Franchi. Alle 20.45 si gioca Bologna-Udinese. Il turno si era aperto venerdì con la vittoria 3-0 del Sassuolo contro il Verona. Sabato successi in trasferta per Como (contro la Juventus) e Inter (contro il Lecce) e pareggio senza reti tra Cagliari e Lazio. Domenica il Genoa ha superato il Torino 3-0, l’Atalanta ha vinto 2-1 in rimonta contro il Napoli, il Milan ha perso 1-0 contro il Parma a San Siro, Roma-Cremonese è finita 3-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Serie A, da Tudor a Baroni: allenatori esonerati nel 2025/26

L’ormai ex allenatore del Torino è il settimo a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Sport: I più letti