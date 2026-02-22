Ieri la Juventus ha perso contro il Como, mentre l’Inter ha vinto a Lecce. Oggi alle 18 scende in campo il Milan contro il Parma, mentre alle 20.45 si gioca Roma-Cremonese
Prosegue oggi la 26esima giornata del campionato di Serie A 2026/26. Dopo le partite di ieri - che hanno fatto registrare le vittorie di Como e Inter e il pareggio tra Bologna e Lazio - sono quattro gli incontri in calendario oggi. Nella sfida delle 12.30 il Genoa ha superato il Torino per 3-0, mentre alle 15 si gioca il big match tra Atalanta e Napoli. Alle 18 poi è il momento del Milan, che riceve a San Siro il Parma, mentre alle 20.45 si gioca Roma-Cremonese. A chiudere la giornata saranno poi le sfide di domani Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese.
La cronaca di Genoa-Torino (GLI HIGHLIGHTS)
È tutto facile per il Grifone contro il Torino a Marassi: i padroni di casa partono subito forte, e trovano il gol del vantaggio al 22esimo grazie a Norton-Cuffy. I granata faticano a scuotersi, e la partita viene decisa negli ultimi minuti del primo tempo: al 40esimo infatti il Genoa trova il gol del raddoppio con Ekuban, mentre in pieno recupero il Torino resta in dieci per l’espulsione diretta di Ilkhan. Nella ripresa gli ospiti creano qualche occasione per rientrare in partita, ma complice anche l’inferiorità numerica non riescono a segnare il gol che riaccenderebbe la sfida. Prima della fine, c’è ancora tempo per la rete del definitivo 3-0 realizzata da Messias all’84esimo.
Il tabellino di Genoa-Torino 3-0
22’ Norton-Cuffy, 40’ Ekuban, 84’ Messias
GENOA (3-4-1-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez , Norton-Cuffy (25' st Sabelli), Malinovskyi (39' st Onana), Frendrup, Ellertsson, Baldanzi (20' st Amorim), Colombo (20' st Ekhator), Ekuban (20' st Messias). All.: De Rossi .
TORINO (3-5-2): Paleari, Coco, Maripan (1' st Ismajli), Ebosse (1' st Prati), Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador (38' st Pedersen), Simeone (23' st Njie), Kulenovic (15' stì Zapata). All.: Baroni
Ammoniti: Simeone per gioco falloso.
Espulso al 46' pt Ilkhan.
