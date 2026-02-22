Prosegue oggi la 26esima giornata del campionato di Serie A 2026/26. Dopo le partite di ieri - che hanno fatto registrare le vittorie di Como e Inter e il pareggio tra Bologna e Lazio - sono quattro gli incontri in calendario oggi. Nella sfida delle 12.30 il Genoa ha superato il Torino per 3-0, mentre alle 15 si gioca il big match tra Atalanta e Napoli. Alle 18 poi è il momento del Milan, che riceve a San Siro il Parma, mentre alle 20.45 si gioca Roma-Cremonese. A chiudere la giornata saranno poi le sfide di domani Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese.