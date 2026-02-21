Prosegue oggi la 26esima giornata del campionato, dopo la vittoria di ieri del Sassuolo contro il Verona. Nell’incontro delle 15 i bianconeri hanno perso contro la squadra di Fabregas, mentre i nerazzurri sono di scena in Puglia. Alle 20.45 si gioca Cagliari-Lazio
Prosegue oggi la 26esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la vittoria di ieri del Sassuolo, che si è imposto per 3-0 contro il Verona, oggi sono tre le partite in programma: alle 15 la Juventus ha perso in casa contro il Como, in un incontro terminato 0-2 per gli uomini di Fabregas. Alle 18 sarà poi il momento della capolista Inter, che scenderà in campo a Lecce. Infine, alle 20.45, il Cagliari riceverà la Lazio. La giornata proseguirà domani e lunedì, con il big match tra Atalanta e Napoli in calendario domenica alle 15.
La cronaca di Juventus-Como
È difficile la partita contro il Como per la Juventus, reduce dalla brutta sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray. I bianconeri vanno sotto dopo 11 minuti, con Vojvoda che porta avanti i suoi sfruttando anche un errore di Di Gregorio. Gli uomini di Spalletti non riescono a reagire, e anzi è la squadra di Fabregas ad avere diverse occasioni per raddoppiare. Il secondo gol del Como arriva nella ripresa, con Caqueret che al 60esimo segna il gol del 2-0. Il doppio svantaggio sembra scuotere la Juventus, che cerca di riversarsi in avanti nel tentativo di recuperare la partita: il risultato però non cambia più, e la partita termina 2-0 per il Como.
Il tabellino di Juventus-Como 0-2
11’ Vojvoda, 60’ Caqueret
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram (29' st Boga), Locatelli, Cambiaso (38' st Kostic), Miretti (1' st Conceicao), Yildiz (38' st Adzic), Openda (29' st David). All.: Spalletti.
COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Caqueret (41' st Alberto Moreno), Perrone, Vojvoda (29' st Diego Carlos), Da Cunha (29' st Van der Brempt), Baturina (15' st Sergi Roberto), Douvikas (41' st Morata) All.: Fabregas.
Ammoniti: Locatelli per gioco falloso.
