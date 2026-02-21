Prosegue oggi la 26esima giornata del campionato, dopo la vittoria di ieri del Sassuolo contro il Verona. Nell’incontro delle 15 i bianconeri hanno perso contro la squadra di Fabregas, mentre i nerazzurri sono di scena in Puglia. Alle 20.45 si gioca Cagliari-Lazio

Prosegue oggi la 26esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la vittoria di ieri del Sassuolo, che si è imposto per 3-0 contro il Verona, oggi sono tre le partite in programma: alle 15 la Juventus ha perso in casa contro il Como, in un incontro terminato 0-2 per gli uomini di Fabregas. Alle 18 sarà poi il momento della capolista Inter, che scenderà in campo a Lecce. Infine, alle 20.45, il Cagliari riceverà la Lazio. La giornata proseguirà domani e lunedì, con il big match tra Atalanta e Napoli in calendario domenica alle 15.