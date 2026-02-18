Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Milan-Como finisce 1-1. Segnano Nico Paz e Leao

Sport
©Ansa

Con questo risultato i rossoneri salgono a quota 54 punti in classifica, quattro in più del Napoli terzo e sette meno dell’Inter capolista. Il Como invece aggancia l’Atalanta al sesto posto, con 42 punti

ascolta articolo

Si è giocato questa sera il recupero della 24esima giornata del campionato di Serie A 2025/26 tra Milan e Como, rinviata per via dell’indisponibilità di San Siro a causa delle Olimpiadi. L’incontro è terminato 1-1: con questo risultato i rossoneri salgono a quota 54 punti in classifica, quattro in più del Napoli terzo e sette meno dell’Inter capolista. Il Como invece aggancia l’Atalanta al sesto posto, con 42 punti.

La cronaca di Milan-Como

È abbastanza bloccata la partita nel primo tempo a San Siro, con l’emozione più importante che è arrivata al 25esimo con il gol annullato per fuorigioco di Vojvoda. Al 32esimo però il Como passa davvero in vantaggio: a segnare è Nico Paz, che sfrutta un errore del portiere rossonero Maignan. Si va così all’intervallo sull’1-0 per gli ospiti. Nella ripresa il Milan riesce a recuperare la partita: è Leao a pareggiare al 64esimo, con il gol che fissa il risultato sul definitivo 1-1

Il tabellino di Milan-Como 1-1

32’ Nico Paz, 64’ Leao
 

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović (1' st Gabbia), Athekame (11' st Saelemaekers), Jashari, Modrić, Ricci (11' st Fofana), Bartesaghi, Nkunku (17' st Füllkrug), Leão (37' st Pulisic). All.: Allegri.    

 

COMO (3-5-2): Butez, Kempf, Ramón, Diego Carlos, Vojvoda (45' st Smolčić), Perrone, Caqueret (33' st Rodríguez), Roberto (33' st Da Cunha), Van der Brempt (26' st Valle), Paz (26' st Douvikas), Baturina.

 

Ammoniti: Nico Paz, Sergi Roberto, Leao, Saelemaekers per gioco falloso, Butez per comportamento non regolamentare.

Leggi anche

Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1
FOTOGALLERY

©Getty

Serie A
1/14
Sport

Serie A, da Tudor a Zanetti: allenatori esonerati nel 2025/26

L’ormai ex allenatore dell'Hellas Verona è il sesto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi, risultati: argento azzurre short track, bronzo sci di fondo

Sport

Continuano i Giochi invernali. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle...

Olimpiadi, da Lollobrigida a Brignone: le medaglie delle donne

Sport

I due ori di Federica Brignone nello sci alpino, la storica vittoria nel biathlon di Lisa...

Olimpiadi, Italia argento nella staffetta femminile dello short track

live Sport

Nella 12esima giornata dei Giochi arrivano altri due podi per l'Italia che sale a 26 totali....

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 26

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin...

27 foto

Sport: I più letti