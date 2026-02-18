Serie A, Milan-Como finisce 1-1. Segnano Nico Paz e Leao

Con questo risultato i rossoneri salgono a quota 54 punti in classifica, quattro in più del Napoli terzo e sette meno dell’Inter capolista. Il Como invece aggancia l’Atalanta al sesto posto, con 42 punti
Si è giocato questa sera il recupero della 24esima giornata del campionato di Serie A 2025/26 tra Milan e Como, rinviata per via dell’indisponibilità di San Siro a causa delle Olimpiadi. L’incontro è terminato 1-1: con questo risultato i rossoneri salgono a quota 54 punti in classifica, quattro in più del Napoli terzo e sette meno dell’Inter capolista. Il Como invece aggancia l’Atalanta al sesto posto, con 42 punti.
La cronaca di Milan-Como
È abbastanza bloccata la partita nel primo tempo a San Siro, con l’emozione più importante che è arrivata al 25esimo con il gol annullato per fuorigioco di Vojvoda. Al 32esimo però il Como passa davvero in vantaggio: a segnare è Nico Paz, che sfrutta un errore del portiere rossonero Maignan. Si va così all’intervallo sull’1-0 per gli ospiti. Nella ripresa il Milan riesce a recuperare la partita: è Leao a pareggiare al 64esimo, con il gol che fissa il risultato sul definitivo 1-1
Il tabellino di Milan-Como 1-1
32’ Nico Paz, 64’ Leao
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović (1' st Gabbia), Athekame (11' st Saelemaekers), Jashari, Modrić, Ricci (11' st Fofana), Bartesaghi, Nkunku (17' st Füllkrug), Leão (37' st Pulisic). All.: Allegri.
COMO (3-5-2): Butez, Kempf, Ramón, Diego Carlos, Vojvoda (45' st Smolčić), Perrone, Caqueret (33' st Rodríguez), Roberto (33' st Da Cunha), Van der Brempt (26' st Valle), Paz (26' st Douvikas), Baturina.
Ammoniti: Nico Paz, Sergi Roberto, Leao, Saelemaekers per gioco falloso, Butez per comportamento non regolamentare.
Leggi anche
Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1
©Getty
Serie A, da Tudor a Zanetti: allenatori esonerati nel 2025/26
L’ormai ex allenatore dell'Hellas Verona è il sesto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti