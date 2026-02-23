Offerte Sky
Calcio, è ufficiale: il Torino esonera Marco Baroni. Arriva D'Aversa

Sport

L'ex mister di Verona e Lazio paga la pesante sconfitta patita contro il Genoa e una situazione di classifica difficile. Al posto di Baroni arriva Roberto D'Aversa

il Torino ha esonerato l'allenatore Marco Baroni. A dare l'annuncio il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito web. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".

Ecco D'aversa

A sostituire Marco Baroni sarà Roberto D'aversa. Il tecnico ha messo nero su bianco l'accordo con il club del presidente Urbano Cairo e in serata è atteso nella città della Mole. Il contratto firmato da D'Aversa sarà valido fino al termine di questa stagione con l'obiettivo di portare la squadra alla salvezza. Nella giornata di martedì, il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento al Filadelfia mentre l'esordio è fissato per domenica alle 18 contro la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino

