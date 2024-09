Le Olimpiadi di Parigi sono state le più economiche dell'era moderna

Nove miliardi di euro, probabilmente 10 quando si arriverà alla fattura finale, quella definitiva: i Giochi di Parigi 2024 sono costati 2 miliardi in più del tetto stabilito in sede di presentazione della candidatura - una costante per il paese organizzatore - ma si rivelano i meno cari dei tempi moderni. Tokyo, Londra e Atene sono costati di più, anche se l'inflazione e i prezzi erano più bassi. Il Comitato organizzatore - Cojo - ha messo in piedi l'intera macchina olimpica grazie soprattutto a risorse private degli sponsor (1,24 miliardi), del CIO (1,2 miliardi) e della vendita di biglietti (1,4 mliardi). Sul conto finale, si deve considerare che 4,4 miliardi sono serviti, da soli, per l'affitto dello Stade de France, per i costi del personale della sicurezza, i letti del Villaggio Olimpico, le tribune "effimere" nei vari siti delle competizioni e gli artisti della cerimonia di apertura.

Il bilancio inziale

All'inizio, nel 2016-2017 al momento della presentazione della candidatura, il bilancio previsto di risorse pubbliche era di 3,2 miliardi di euro, diventati 3,8 ad inizio lavori. A fine 2022, è scattato un +10% per l'inflazione. Nel suo esame con la lente di ingrandimento, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'aumento derivò da una sottovalutazione del bilancio iniziale. Il criterio scelto come guida per le Olimpiadi "sostenibili" anche finanziariamente è stato "I Giochi finanziano i Giochi". Soltanto le infrastrutture sono state finanziate da denaro pubblico: il Villaggio olimpico (646 milioni dei quali 542 dello Stato) sarà trasformato in case popolari che andranno sul mercato. Oltre questa cifra, ai Giochi sono andati 1,8 miliardi di denaro pubblico per le strutture di Saint-Denis, la passerella dallo stadio e il Centro acquatico delle gare di nuoto, le nuove piscine, ecc. Il budget della Solideo, la società che ha ottenuto le commesse per il materiale olimpico, è stato di 4,4 miliardi. Se a questa cifra si aggiungono le spese del Comitato, il totale arriva quasi a 9 miliardi (8,8), due in più dei 6,8 che erano stati previsti nel 2019.

I precedenti di Tokyo e Londra

Le Olimpiadi di Tokyo, sulle quali gravò la zavorra del Covid e del rinvio di un anno, sono costate - stando alla Corte dei Conti giapponese - 12 miliardi, il doppio di quanto previsto al momento della candidatura. A Londra, secondo le stime, le Olimpiadi costarono fra i 12 e i 15 miliardi di euro. Ad Atene, nel 2004, le Olimpiadi che 20 anni fa furono accusate di aver fatto franare i conti dello Stato, costarono 13 miliardi. Per la ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castera, "si tratta dei bilanci probabilmente più sotto controllo della storia delle Olimpiadi" e dei "Giochi più sobri organizzati negli ultimi 20 anni".