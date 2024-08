Imane Khelif, indagine per odio online dopo la denuncia della pugile

L'inchiesta della Procura di Parigi è partita dal Centro nazionale per la lotta contro l'odio online per "molestie informatiche a causa del genere, insulto pubblico a causa del genere, provocazione pubblica alla discriminazione e insulto pubblico a causa dell'origine". Le indagini sono state affidate all'Ufficio centrale per la lotta contro i crimini contro l'umanità e i crimini ispirati dall'odio