Lamine Yamal pubblica una foto con Nicki Nicole su Instagram ufficializzando il legame

La giovane stella del Barça condivide una foto romantica per il 25° compleanno della cantante argentina: tra rose, palloncini a cuore e una torta personalizzata

Un segnale chiaro: Lamine Yamal e la cantautrice argentina Nicki Nicole non nascondono più la loro relazione. Il talento del Barcellona ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine in cui festeggia il 25° compleanno di Nicki Nicole, accompagnata da rose, palloncini a forma di cuore e una torta personalizzata

I rumors sulla coppia

Le voci su un possibile flirt tra i due erano già circolate in passato. Tutto era iniziato con la presenza della cantante alla festa del 18° compleanno di Yamal, proseguita con la sua apparizione al Trofeo Joan Gamper, dove si era presentata con una maglia del Barça con il nome del giovane calciatore stampato dietro. Più di recente erano stati avvistati insieme a Monaco, subito dopo l’inizio del campionato con il Barça.

