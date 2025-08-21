Funko celebra il talento di Lamine Yamal con un nuovo POP!

Il leader globale delle statuie pop e del collezionismo lifestyle, ha annunciato il lancio di una nuova figura della serie POP! Football: il POP! dedicato a Lamine Yamal, la giovane stella dell’FC Barcelona

Una nuova collaborazione nasce tar FC Barcellona e Funko Pop, dedicata ai calciatori e, tra le nuove proposte, la chicca è Lamine Yamal. Questa nuova release rafforza l’impegno di Funko nel rappresentare tutte le passioni sportive, mettendo in risalto i talenti più brillanti del mondo del calcio e omaggiando la prossima generazione di icone planetarie, nel classico stile Funko POP!

Il nuovo POP!

Yamal viene rappresentato con la maglia casalinga del Barça, pronto a rappresentare sul campo e sugli scaffali l’entusiasmo di milioni di tifosi. La miniatura, già disponibile in preordine, è pensata come un vero e proprio oggetto da collezione, destinato a diventare un must-have per gli appassionati del club e per chi segue da vicino l’ascesa del giovane talento spagnolo.

“Lamine Yamal rappresenta il futuro entusiasmante del calcio e incarna una nuova ondata di talento capace di conquistare l’immaginazione dei fan in tutto il mondo”, ha spiegato Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy di Funko EMEA. “Con questo lancio vogliamo ampliare la nostra offerta POP! Football e continuare a coinvolgere un pubblico sempre più ampio”. Il POP! Lamine Yamal rafforza così la presenza di Funko nel panorama sportivo e si aggiunge a una collezione in costante espansione. Per aggiornamenti e informazioni sulle ultime uscite, Funko invita i fan a visitare FunkoEurope.com e a seguire i canali ufficiali Instagram e X.