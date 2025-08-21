Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Funko celebra il talento di Lamine Yamal con un nuovo POP!

Lifestyle

Il leader globale delle statuie pop e del collezionismo lifestyle, ha annunciato il lancio di una nuova figura della serie POP! Football: il POP! dedicato a Lamine Yamal, la giovane stella dell’FC Barcelona

ascolta articolo

Una nuova collaborazione nasce tar FC Barcellona e Funko Pop, dedicata ai calciatori e, tra le nuove proposte, la chicca è Lamine Yamal. Questa nuova release rafforza l’impegno di Funko nel rappresentare tutte le passioni sportive, mettendo in risalto i talenti più brillanti del mondo del calcio e omaggiando la prossima generazione di icone planetarie, nel classico stile Funko POP!

funko pop barcellona

Il nuovo POP! 

Yamal viene rappresentato con la maglia casalinga del Barça, pronto a rappresentare sul campo e sugli scaffali l’entusiasmo di milioni di tifosi. La miniatura, già disponibile in preordine, è pensata come un vero e proprio oggetto da collezione, destinato a diventare un must-have per gli appassionati del club e per chi segue da vicino l’ascesa del giovane talento spagnolo.

“Lamine Yamal rappresenta il futuro entusiasmante del calcio e incarna una nuova ondata di talento capace di conquistare l’immaginazione dei fan in tutto il mondo”, ha spiegato Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy di Funko EMEA. “Con questo lancio vogliamo ampliare la nostra offerta POP! Football e continuare a coinvolgere un pubblico sempre più ampio”. Il POP! Lamine Yamal rafforza così la presenza di Funko nel panorama sportivo e si aggiunge a una collezione in costante espansione. Per aggiornamenti e informazioni sulle ultime uscite, Funko invita i fan a visitare FunkoEurope.com e a seguire i canali ufficiali Instagram e X.

Lifestyle: Ultime notizie

Funko celebra il talento di Lamine Yamal con un nuovo POP!

Lifestyle

Il leader globale delle statuie pop e del collezionismo lifestyle, ha annunciato il lancio di una...

Torna il John Fante Festival "il dio di mio padre" dal 21 al 24 agosto

Lifestyle

Arriva la ventesima edizione del festival alla giovinezza di Arturo Bandini. Quattro giorni di...

Vacanze estive, sei parole per raccontare il controesodo nel mondo

Lifestyle

Babbel raccoglie sei espressioni dal mondo per raccontare il grande rientro dalle vacanze, tra...

Vacanze, i borghi più interessanti dove acquistare una seconda casa

Lifestyle

La ricerca di una seconda casa perfetta per le vacanze e fuori dai soliti itinerari ha portato...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 agosto segno per segno

Lifestyle

Si parte con una nuova giornata da affrontare. Sarà degna di nota? Se sei curioso di sapere cosa...

Lifestyle: I più letti