L'unico cruccio di una carriera straordinaria sono i fallimenti con la maglia dell'Argentina: nel 2014 Messi sfiora il titolo mondiale in Brasile, perdendo in finale contro la Germania (nella foto la premiazione). Secondo posto anche nelle Copa América 2007, 2015 e 2016: per questo motivo molti argentini sono ancora restii a concedergli l'eredità di Maradona

