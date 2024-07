Olimpiadi 2024, da oggi atleti in gara per le prime medaglie. LIVE

La Corea del Sud ha protestato dopo una gaffe alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi in cui i suoi atleti sono stati erroneamente definiti come nordcoreani, costringendo il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) a scusarsi. Quando la delegazione sudcoreana è arrivata in barca sulla Senna come 48esima nazione partecipante, i presentatori l'hanno presentata in francese e inglese come "Repubblica Popolare Democratica di Corea", usando in entrambi i casi il nome ufficiale della Corea del Nord, paese con cui Seoul è ancora tecnicamente in guerra dopo un conflitto tra il 1950 e il 1953 conclusosi con un armistizio e non con un trattato di pace. Il ministero dello sport della Corea del Sud "si rammarica dell'annuncio fatto alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui la delegazione sudcoreana è stata presentata come la squadra nordcoreana", è stato dichiarato in un comunicato. Jang Mi-ran, vice-ministro dello sport e campione olimpico di sollevamento pesi nel 2008, ha chiesto di incontrare il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach per discutere il caso. Il ministero dello Sport ha anche chiesto al ministero degli Esteri di "protestare con forza con la parte francese" sulla questione. Il Comitato Olimpico Nazionale della Corea del Sud prevede inoltre di incontrare il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Parigi e il CIO per esprimere le sue proteste, chiedere misure per evitare che ciò accada di nuovo e inviare una lettera ufficiale di protesta a nome del capo della sua delegazione, ha detto il ministero dello Sport. "Ci scusiamo profondamente per l'errore che si è verificato durante la presentazione della squadra sudcoreana durante la trasmissione della cerimonia di apertura", ha scritto il CIO sul social network X in coreano. Durante la cerimonia, invece, la Corea del Nord è stata correttamente presentata con il suo nome ufficiale.