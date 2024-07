Le Olimpiadi non sono ancora iniziate e già arriva il primo caso di doping. Il judoka iracheno Sajjad Ghanim Sehen Sehen è risultato positivo ai test effettuati dalle autorità dei Giochi di Parigi 2024. Come riferisce la International Testing Agency, l’atleta ha assunto metandienone e boldenone, entrambi classificati come steroidi androgeni anabolizzanti.